Košice 24. novembra (TASR) - Maďarsko podporuje vstup Fínska a Švédska do NATO. Po štvrtkovom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4) v Košiciach to uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.



"Vláda sa už rozhodla, informovali sme o tom už aj Švédsko a Fínsko. Neprišli ani o jednu sekundu členstva v NATO. Maďarsko určite poskytne potrebnú pomoc na ich pričlenenie sa k NATO," povedal Orbán.



Predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki ešte pred samitom avizoval, že Poľsko spolu s Českom a Slovenskom na ňom požiada Maďarsko, aby vstup uvedených dvoch krajín do Severoatlantickej aliancie urýchlene ratifikovalo. "Dostali sme prísľub, že by k tomu malo dôjsť na prvom zasadnutí parlamentu počas nadchádzajúceho roka, k ratifikácii tak dôjde zhruba o mesiac a niečo," povedal na spoločnej tlačovej konferencii.



To, že všetky krajiny V4 podporujú vstup Fínska a Švédska do NATO, potvrdil aj slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) i český premiér Petr Fiala.