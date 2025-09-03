Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Zahraničie

Prieskum: Pokles popularity Fideszu sa zastavil, TISZA si drží náskok

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Pokles popularity vládnej strany Fidesz sa začal vlani v októbri a tábor jej priaznivcov v porovnaní s prieskumom z konca júna stúpol o jedno percento.

Autor TASR
Budapešť 3. septembra (TASR) - Pokles popularity maďarskej vládnej strany Fidesz sa podľa výsledkov augustového prieskumu verejnej mienky inštitútu 21 Kutatóközpont zastavil na hodnote 26 percentuálnych bodov. Mimoparlamentná strana TISZA si udržala náskok a v auguste by ju volilo 36 percent Maďarov. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Pokles popularity vládnej strany Fidesz sa začal vlani v októbri a tábor jej priaznivcov v porovnaní s prieskumom z konca júna stúpol o jedno percento. Tábor sympatizantov strany TISZA s predsedom Péterom Magyarom ako najsilnejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána sa rozrástol o dva percentuálne body.

K prekročeniu päťpercentného prahu pre vstup do parlamentu má najbližšie opozičné Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) s aktuálnou podporou piatich percent opýtaných, podobne tomu bolo aj v júni.

Na ďalších pozíciách sa umiestnili Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) s trojpercentnou a Demokratická koalícia (DK) s dvojpercentnou podporou respondentov.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému