V Maďarsku pokračuje plenárne rokovanie jarnej schôdze parlamentu

Budapešť 18. marca (TASR) - Hodinou otázok pokračuje v pondelok plenárne rokovanie jarnej schôdze maďarského Národného zhromaždenia. Podľa servera nyugatifeny.hu sa opoziční poslanci budú môcť pýtať premiéra Viktora Orbána aj na kauzu pokusu presadenia vlastných oligarchov do kruhu majiteľov obchodnej siete Spar, či na prezidentskú amnestiu v pedofilnej kauze, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server podotýka, že kauza Spar vypukla v nedeľu, pričom vláda popiera pokus získania vplyvu v tomto reťazci.



Internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság v tejto súvislosti citoval rakúsky potravinársky odborný magazín, podľa ktorého do maďarskej dcérskej spoločnosti Spar chcel Orbán presadiť svojho príbuzného.



Generálny riaditeľ rakúskeho SPAR Hans Reisch v rozhovore pre viaceré rakúske médiá spomenul Orbánov nátlak, dokonca až "šikanovanie" zo strany maďarskej vlády voči Sparu. Dodal, že časť majetku maďarskej dcérskej spoločnosti preto previedli do Švajčiarska.



Heti Világgazdaság dodal, že vedenie SPAR sa ďalej kvôli mimoriadnym daniam v Maďarsku, ktoré tvrdo zasiahli aj tento reťazec, obrátilo na Európsku komisiu, keďže sa domnieva, že tieto dane sú diskriminačné a porušujú viaceré zákony EÚ.



Ďalšie interpelácie sa budú zrejme týkať prezidentskej amnestie v tzv. pedofilnej kauze, ale aj kritizovanej úpravy miezd pedagógov či systému ochrany detí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)