Maďarská polícia zasahovala proti vyše 2500 narušiteľom hraníc

Budapešť 18. septembra (TASR) - Maďarská polícia od piatka do nedele zasahovala proti 2555 narušiteľom hraníc. Pre agentúru MTI to uviedlo v pondelok Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Polícia zatkla a k dočasným bezpečnostným hraničným zábranám eskortovala v piatok 848, v sobotu 882 a v nedeľu 822 cudzincov, ktorí sa nelegálne zdržiavali v krajine. Zadržaní nelegálni migranti pri kontrolách tvrdili, že sú občanmi Afganistanu, Pakistanu, Sýrie a Turecka, svoju totožnosť však nemali čím preukázať.



Vo vnútrozemí Maďarska zatkli cez víkend tri osoby, ktoré nezákonne prekročili hranice. Cudzinecká polícia voči nim začala imigračné konanie.



Uplynulý týždeň zatkli na rôznych miestach krajiny a eskortovali k dočasným hraničným zábranám celkom 5270 narušiteľov hraníc, čo je zatiaľ najvyšší počet v tomto roku. Polícia v uvedenom období začala trestné stíhanie voči 22 osobám podozrivým z prevádzačstva. V týždni od 28. augusta do 3. septembra zadržali v Maďarsku 4384 cudzincov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)