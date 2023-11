Maďarská polícia hlási problémy informatiky na hraničných priechodoch

Budapešť 14. novembra (TASR) - Na hraničných priechodoch po celom Maďarsku zaznamenali v utorok problémy so systémom informatiky. Podľa agentúry MTI to oznámilo Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Polícia uviedla, že odborníci pracujú na odstránení chyby a dovtedy urobí všetko pre skrátenie čakacej doby. Problém s informačným systémom nastal o 8.40 h, zatiaľ musia cestujúci rátať s pomalším prejazdom.



Cestujúcim do zahraničia odporúča polícia informovať sa ešte pred odchodom o otváracích hodinách hraničných priechodov a o aktuálnych čakacích dobách na policajnej stránke police.hu a na mobilnej aplikácii Cestného informačného systému Policajného zboru (Rutina) ešte pred odchodom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)