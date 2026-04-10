Maďarsko: Polícia je pripravená na voľby bez straníckeho vplyvu
Policajná prítomnosť bude zabezpečená v blízkosti volebných miestností deň pred voľbami aj v deň volieb v nedeľu 12. apríla.
Budapešť 10. apríla (TASR) - Maďarská polícia je pripravená a bude počas parlamentných volieb plniť úlohy v rámci svojej pôsobnosti bez straníckeho vplyvu, uvádza sa vo vyhlásení Celoštátneho veliteľstva polície (ORFK) zverejnenom na webovej stránke police.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Udržiavanie poriadku vo volebnej miestnosti je v prvom rade zodpovednosťou predsedu volebnej komisie. Ak predseda požiada o zásah polície, polícia je povinná konať,“ píše sa vo vyhlásení.
Polícia prostredníctvom prenosných urien zabezpečí volebné právo aj osobám vo väzbe.
Samotní policajti nesmú ísť voliť v uniforme a pri uplatňovaní volebného práva nesmú mať pri sebe zbrane ani donucovacie prostriedky. Podľa ORFK nedeľnú službu policajtov zorganizovali tak, aby všetci príslušníci polície mohli ísť voliť.
V deň volieb je povinným služobným oblečením uniformovaných príslušníkov vykonávajúcich bez zbraní policajné povinnosti súvisiace s voľbami biela košeľa, uzatvára ORFK.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
