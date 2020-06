Na hranici medzi Srbskom a Maďarskom našli tunel využívaný migrantmi

Budapešť 9. júna (TASR) - Maďarská polícia objavila cez víkend pod drôteným plotom na hraniciach so Srbskom tunel, ktorý migranti využívali na nelegálny prechod hraníc, a zabránila tak viac než 300 migrantom dostať sa do EÚ. Informovala o tom v pondelok srbská stanica RTS, píše agentúra HINA.



Polícia našla 24 metrov dlhý tunel v spolupráci s armádou neďaleko kúpeľného mesta Mórahalom. Tunel migrantom pravdepodobne slúžil na nezákonný prechod hraníc a následnú cestu do západnej Európy. Ide už o tretiu takúto podzemnú cestu, ktorú sa tento rok podarilo objaviť, uviedla RTS.



Príslušníci maďarskej polície zadržali 54 ľudí, ktorí sa pokúšali preskočiť cez plot alebo v ňom spraviť dieru. V pohraničnej oblasti našla polícia ďalších 258 migrantov bez dokladov. Väčšinu z nich tvorili Sýrčania, no boli medzi nimi aj Iračania, Iránci, Afganci a Palestínčania.



Maďarsko od konca mája zaznamenalo výrazný nárast v počte migrantov, ktorí sa chcú do krajiny dostať nelegálne. Len minulý týždeň evidovali takmer 900 takýchto prípadov.



Maďarskí predstavitelia podľa RTS už viackrát zdôraznili, že krajina plot z hraníc neodstráni, ale, naopak, zvýši obranu schengenského priestoru, aby tak migrantom zabránila nelegálne vstúpiť do EÚ.



Pokusy o nelegálne prekročenie hraníc hlásili aj z oblastí na hraniciach Srbska a Chorvátska. V máji boli napríklad v okolí srbského mesta Šid na ochranu miestneho obyvateľstva pred migrantmi nasadené špeciálne policajné jednotky.