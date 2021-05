Maďarská polícia uplynulý víkend riešila porušenia zákazu vychádzania

Budapešť 10. mája (TASR) – Maďarská polícia zasiahla uplynulý víkend voči 363 ľuďom v súvislosti so zákazom nočného vychádzania, ktorý je v platnosti v rámci opatrení ochrany proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Oznámil to v pondelok v Budapešti zástupca šéfa pohotovostného centra epidemiologického operačného štábu Róbert Kiss.



Podľa spravodajského servera privatbankar.hu volali v piatok nadránom v centre hlavného mesta policajtov k hlasno sa zabávajúcej skupine 16 cudzincov.



V sobotu nadránom zasiahli policajti voči skupine ôsmich ľudí oslavujúcich narodeniny v budapeštianskom bare. Rušno bolo aj v nedeľu nadránom, keď najskôr riešila polícia v Airbnb byte v V. budapeštianskom obvode zábavu skupiny 31 ľudí a v jednom bare sa v čase nočného zákazu vychádzania stretlo 76 osôb.



Kiss spresnil, že od vypuknutia koronavírusovej pandémie polícia zasahovala voči 68.004 narušiteľom zákazu nočného vychádzania, ktorý aktuálne platí od polnoci do 05.00 h.



Porušenie povinnosti nosenia rúška riešili uplynulý víkend policajné hliadky na verejných priestranstvách 1449-krát, v prostriedkoch hromadnej dopravy 28-krát, v obchodoch a ďalších zariadeniach 19-krát.