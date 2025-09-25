< sekcia Zahraničie
V Maďarsku zverejnili výsledky zásahu proti protestujúcim taxikárom
Polícia vzala na vedomie zhromaždenia na prvých dvoch miestach, avšak blokádu mostov považovala za nezákonné obmedzenie dopravy, preto zasiahla.
Autor TASR
Budapešť 25. september (TASR) - Maďarská polícia vo štvrtok zverejnila zákroky voči taxikárom demonštrujúcim v stredu v Budapešti proti novele sprísňujúcej nariadenia o taxíkoch, o ktorej rokovalo zastupiteľstvo hlavného mesta. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vyše sto taxikárov s vozidlami sa v stredu zhromaždilo na budapeštianskom Námestí hrdinov (Hősök tere) a na ulici Városház utca, neskôr sa však objavili aj na Alžbetinom i Margitinom moste, kde obmedzovali dopravu. Polícia vzala na vedomie zhromaždenia na prvých dvoch miestach, avšak blokádu mostov považovala za nezákonné obmedzenie dopravy, preto zasiahla.
Polícia podľa vyhlásenia zverejnenom na stránke police.hu pri zásahu legitimovala 56 ľudí, dve osoby začala stíhať pre zneužitie zhromažďovacieho práva a 34 taxikárov bolo nahlásených za dopravné priestupky. Na mieste uložila pokuty v 17 prípadoch a dve vozidlá taxislužby odtiahla.
Organizácia na ochranu záujmov taxikárov avizovala, že ak požiadavky taxikárov nebudú akceptované, tak sa „uchýlia k radikálnejším metódam rokovania“.
Mestské zastupiteľstvo v stredu večer schválilo príslušnú novelu. Za návrh, ktorý vypracoval starosta Gergely Karácsony, hlasovalo 22 poslancov, pričom poslanci z bloku vládnych strán Fidesz-KDNP sa zdržali hlasovania.
Cieľom novely nariadenia o taxíkoch z roku 2013 je zvýšiť transparentnosť vo fungovaní taxislužby a bezpečnosť cestujúcich. Má tiež umožniť efektívnejšiu kontrolu, uvádza sa v prijatom návrhu, ktorý však neobsahoval zvýšenie cestovného.
Podľa schválenej novely musia spoločnosti poskytujúce osobnú taxislužbu zabezpečiť, aby cestujúci mohli platiť bankovou kartou, a definuje rozsah údajov, ktoré musia byť uvedené na pokladničnom doklade. Musia byť vedené podrobnejšie záznamy o taxikároch a ich vozidlách, pričom sa zavádza povinnosť uvádzať meno vodiča.
Podľa servera 24.hu bola v stredu ráno zaplnená taxíkmi celá ulica Városház utca a zaplnené nimi bolo aj Námestie hrdinov. Na tabuli umiestnenej na jednom z taxíkov bola sformulovaná požiadavka: „Zvýšenie cestovného z dôvodu inflácie“.
Taxikári považujú za problematické, že cestovné nebolo zvýšené. Obmedzovanie počtu taxikárov nepovažujú za opodstatnené, podľa nich nelegálni prepravcovia osôb nie sú z trhu vytláčaní, pričom legálni poskytovatelia služieb musia čeliť prísnejším podmienkam. Organizátori protestu preto žiadali odmietnutie novely.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
