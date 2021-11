Politik Fideszu potvrdil, že špionážny softvér kúpil rezort vnútra

Budapešť 5. novembra (TASR) - Predseda výboru pre obranu a vnútro maďarského parlamentu Lajos Kósa, ktorý je podpredsedom vládnej strany Fidesz, vo štvrtok po vypočutí ministra vnútra Sándora Pintéra potvrdil, že špionážny softvér Pegasus izraelskej spoločnosti NSO Group zakúpil rezort vnútra. Informovala o tom vo štvrtok internetová stránka komerčnej televízie ATV.



"Dotknuté informačné služby použili softvér vždy v súlade so zákonom. Svoju prácu si robili na základe povolenia súdu či ministra spravodlivosti," zdôraznil Kósa novinárom a poznamenal, že veľké technologické spoločnosti sledujú ľudí v podstatne širšom kruhu než štát.



Opoziční členovia parlamentného výboru v reakcii na otázku sledovaných osôb, ktoré sa objavili v tlači, dostali na výbore odpoveď, že sledovaný môže byť každý človek nezávisle na jeho profesii, ak sa vynorí podozrenie z organizovanej trestnej činnosti, terorizmu alebo zo špionážnej činnosti.



Mená sledovaných osôb môže členom výboru rezort vnútra konkretizovať iba v prípade, že im na to dá povolenie výbor pre národnú bezpečnosť, v ktorom však podľa opozičných poslancov výboru je väčšina členov z vládnej strany Fidesz.



Obsah štvrtkového rokovania parlamentného výboru pre obranu a vnútro bol v zmysle rozhodnutia Fideszu utajený do roku 2050.



Britský denník The Guardian v júli napísal, že vláda premiéra Viktora Orbána je podozrivá z používania špionážneho softvéru Pegasus na sledovanie mobilných telefónov investigatívnych novinárov a majiteľov nezávislých médií v Maďarsku.



Spravodajský server direkt36.hu v tejto súvislosti pripomína, že medzi vyše 300 sledovanými osobami v Maďarsku boli nielen investigatívni novinári, ale i bohatí majitelia mediálnych spoločností a ľudia z ich bezprostredného okolia. Podľa tohto servera sa našli priame dôkazy o tom, že za sledovaním stoja maďarské štátne orgány, pričom v súvislosti s Pegasusom, ktorý bol vo svete nasadený na 50.000 cieľov, sa objavili správy o jeho mnohých zneužitiach.



Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v súvislosti s podozreniami, že vláda využila Pegasus na sledovanie osobností verejného života, 28. júla vyhlásil, že v Maďarsku nikoho nesledovali pre jeho prácu či povolanie. Szijjártó - podobne ako ostatní členovia kabinetu premiéra Viktora Orbána - neodpovedal na otázku, či maďarské štátne orgány izraelský špionážny softvér používali.



Maďarská opozícia pre škandál s odpočúvaním zvolala parlamentný výbor pre národnú bezpečnosť. Ten však neprijal žiadne uznesenie. Minister vnútra Sándor Pintér sa na neverejnom zasadaní výboru síce zúčastnil, ale poslanci vládnej strany Fidesz ho bojkotovali a výbor nebol uznášaniaschopný.



Maďarská prokuratúra začala niekoľko vyšetrovaní v súvislosti so sťažnosťami, ktoré dostala po zverejnení podozrení o využití špionážneho systému na sledovanie novinárov, ľudskoprávnych aktivistov, politikov či podnikateľov kritických voči vláde.