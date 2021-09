Maďarsko ponúklo Poľsku pomoc pri ochrane hraníc s Bieloruskom

Na archívnej snímke migranti po prekročení hranice z Bieloruska do Poľska v dedine Usnarz Gorny. Foto: TASR/AP

Budapešť 9. septembra (TASR) – Maďarská vláda ponúkla Poľsku pomoc pri ochrane hraníc s Bieloruskom v snahe zabrániť ilegálnej migrácii. Oznámil to vo štvrtok maďarský prezident János Áder po rokovaní s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, ktorý navštívil Budapešť, informovala agentúra AP.Na poľsko-bieloruskej hranici vypukla vážna migračná kríza a udalosti v Afganistane, kde sa v polovici augusta dostalo k moci militantné hnutie Taliban, "v budúcnosti vyvinú na Poľsko pravdepodobne ešte väčší migračný tlak," povedal Áder na spoločnej tlačovej konferencii s Andrzejom Dudom.Duda sa Áderovi poďakoval za uvedenú ponuku a vyhlásil, že Bielorusko prijíma voči jeho krajine "hybridné opatrenia a zatláča migrantov do Poľska".Maďarsko ponúkne Poľsku pomoc pri kontrole a údržbe 370-kilometrového plota, s ktorého výstavbou Poľsko začalo koncom augusta. Už v júli Poľsko natiahlo pozdĺž 130-kilometrového úseku hraníc ostnatý drôt. Budapešť sa s Varšavou takisto podelí o skúsenosti s výstavbou bariéry proti utečencom, ktorú Maďarsko začalo stavať počas migračnej krízy v roku 2015.Poľský prezident sa stretol i s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý ho uistil o plnej podpore Maďarska v súvislosti s údajný "útokom" na Poľsko zo strany Európskej komisie. Tá sa rozhodla v utorok požiadať Súdny dvor EÚ o uloženie finančných sankcií voči Varšave pre spornú reformu poľskej justície.Orbán toto rozhodnutie nazval "šokujúcim a absolútne neprijateľným", povedal pre agentúru MTI jeho hovorca Bertalan Havasi. Dodal, že Maďarsko súhlasilo v tejto záležitosti s prijatím rezolúcie na podporu Poľska a preskúma i možnosti podniknutia právnych krokov v prospech Varšavy.Dolná komora poľského parlamentu (Sejm) v pondelok v reakcii na narastajúci počet migrantov usilujúcich sa prekročiť hranicu s Bieloruskom schválila na 30 dní výnimočný stav v regiónoch, ktoré sa nachádzajú pri hraniciach s Bieloruskom.Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája oznámil, že jeho krajina v reakcii na tvrdšie západné sankcie už nebude brániť migrantom postupovať ďalej do EÚ. Odvtedy krajiny so spoločnými hranicami s Bieloruskom, najmä Litva, ale aj Lotyšsko, zaznamenávajú dramatický nárast počtu migrantov.