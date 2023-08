Maďarsko ponúklo Slovinsku ďalšiu pomoc kvôli povodniam

Budapešť 10. augusta (TASR) — Maďarský Úrad civilnej ochrany (OKF) ponúkol Slovinsku potápačský tím, čerpadlá, pracovné stroje a nástroje protipovodňovej ochrany v rámci pomoci v odstraňovaní následkov povodní. Úrad to uviedol vo štvrtok agentúre MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



OKF pripomenul, že lejaky minulý víkend v Slovinsku spôsobili vážne záplavy, ktoré spôsobili obrovské škody a prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy.



"V tejto situácii Maďarsko ponúklo susednej krajine 22-členný potápačský tím vybavený terénnymi vozidlami a člnmi, šesť vysokovýkonných čerpadiel s obsluhujúcim personálom, dva bagre, dve sklápacie nákladné vozidlá, dvoch technických expertov, vrecia s pieskom a nástroje potrebné na ochranu pred povodňami.



Ponúkaná pomoc bude vypravená po tom, čo slovinská strana oznámi, že ju akceptuje, píše sa vo vyhlásení OKF.



Dva vrtuľníky Airbus H145 maďarských ozbrojených síl už odleteli v týchto dňoch do Slovinska pomáhať pri záchranných akciách. Maďarskí vojaci distribuujú zo severoslovinského letiska Slovenj Gradec do okruhu 100 kilometrov najmä trvanlivé potraviny a lieky obyvateľom osád, ktoré sú pre záplavy izolované od okolitého sveta.



Slovinsko zasiahla najhoršia prírodná katastrofa v jeho histórii. Záplavy spôsobené silnými dažďami zasiahli dve tretiny územia krajiny. Prírodná katastrofa si vyžiadala šesť obetí.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)