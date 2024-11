Maďarsko posiela pomoc do záplavami zničených regiónov Španielska

Budapešť 2. novembra (TASR) - Maďarská vláda posiela obetiam záplavami postihnutých regiónov Španielska pomoc vo výške 20.000 eur a bude tiež financovať maďarský dobrovoľnícky pátrací a záchranný tím. V sobotu to uviedol vládny predstaviteľ Tristan Azbej, informuje TASR na základe správy agentúry MTI.



Maďarský štátny tajomník zodpovedný za vládny program Maďarsko pomáha uviedol, že Budapešť je správami o ničivých povodniach otrasená. Myslí si, že v súčasnosti je škody veľmi ťažké odhadnúť. "Dúfame, že prispejeme k záchrane životov a zmierneniu škôd. Naši španielski priatelia sa na nás môžu spoľahnúť," vyhlásil Azbej.



Záplavy si v Španielsku vyžiadali už najmenej 211 obetí, bude ich však pravdepodobne viac. Nezvestných je naďalej takmer 2000 ľudí. Španielsky premiér Pedro Sánchez v sobotu ráno oznámil, že krajina vyšle ďalších 10.000 vojakov a policajtov do povodňami zničeného regiónu Valencia, kde úrady potvrdili viac ako 200 obetí.



Záchranári v sobotu, štyri dni po smrtiacich prívalových povodniach, stále hľadajú telá v uviaznutých autách a zaplavených budovách. Tisíce dobrovoľníkov pomáhajú čistiť husté bahno, ktoré pokrýva ulice, domy a podniky v najviac postihnutých mestách.



Množstvo obyvateľov je naďalej bez elektriny, vody a potravín. Vo viacerých regiónoch Španielska očakávajú výdatné dažde až do nedele.