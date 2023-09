Denník Népszava: Maďarsko poslalo veľvyslanca do Bieloruska

Budapešť 29. septembra (TASR) - Nová veľvyslankyňa Maďarska v Minsku Zita Ilona Bencsiková odovzdala vo štvrtok poverovacie listiny bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Píše o tom v piatok internetové vydanie denníka Népszava, ktoré pripomína, že Maďarsko je prvým členským štátom Európskej únie, ktoré od potláčania opozičných protestov Lukašenkovým režimom v roku 2020 vyslalo do Bieloruska veľvyslanca, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Lukašenko pri tejto príležitosti uviedol, že Maďarsko je starým a spoľahlivým priateľom Bieloruska, s ktorým vzťahy prešli skúškou časom a sú založené na pragmatických a vzájomne sa rešpektujúcich základoch. "Sme pripravení pokračovať v dialógu s Maďarskom s cieľom deeskalovať napätie v regióne," dodal prezident.



Akt odovzdania poverovacích listín podľa nepszava.hu zo strany Maďarska nepriamo znamená právne uznanie zvolenia Lukašenka za hlavu štátu, pričom voľby v Bielorusku spred troch rokov Európska únia nepovažuje za zákonné.



Európsky parlament 13. septembra uznesením odsúdil šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa za jeho oficiálnu cestu do Minska vo februári 2023 a túto návštevu označil za krok v rozpore so zahraničnou politikou EÚ.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)