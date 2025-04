V Maďarsku vyviedli poslancov z parlamentu za protest proti Pride

Budapešť 28. apríla (TASR) - Zákaz vstupu do parlamentu na niekoľko rokovacích dní a finančnú pokutu v celkovej výške v prepočte 205.000 eur pre šiestich opozičných poslancov schválil v pondelok popoludní maďarský parlament. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Tresty navrhol predseda parlamentu László Kövér. Národné zhromaždenie na pondelňajšej schôdzi schválilo doposiaľ najprísnejšie disciplinárne tresty v histórii maďarského zákonodarného zboru, píše server, podľa ktorého ide o prvý prípad vykázania zvolených poslancov po zmene režimu.



Piati poslanci opozičnej strany Momentum a nezávislý poslanec Ákos Hadházy boli potrestaní za to, že 18. marca narúšali hlasovanie o novele, ktorá zakazuje akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu, a teda aj budapeštiansky pochod Pride.



Poslanci strany Momentum pred hlasovaním v pléne zapálili dymovnice, prehrali sovietsku hymnu a premietli fiktívne fotografie, na ktorých sa bozkávajú maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin. Ihneď po hlasovaní opustili miestnosť. Viacerí poslanci sa kvôli dymu rozkašľali a poslanec vládnej strany Fidesz Gábor Bányai musel vyhľadať lekársku pomoc.



Traja zákonodarci dostali zákaz účasti na 12 rokovacích dňoch a traja na šiestich rokovacích dňoch, pričom všetci musia uhradiť pokutu rôznej výšky v celkovej sume 82 miliónov forintov (205.000 eur).



Novelu zákona o zhromažďovaní predložilo šesť poslancov vládnej strany Fidesz a parlament o nej rokoval 18. marca v zrýchlenom konaní. Podľa zdôvodnenia Fideszu má právo na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre správny telesný, duševný a mravný vývoj detí prednosť pred takými ústavnými právami, ako je sloboda zhromažďovania a prejavu.



V zmysle schválenej novely je zakázané organizovať podujatia, ktoré by propagovali odchýlku identity zodpovedajúcej pohlaviu pri narodení, zmenu pohlavia a homosexualitu. Polícia na identifikáciu účastníkov podujatí bude môcť podľa nových právnych noriem využívať aj softvér na rozpoznávanie tváre.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)