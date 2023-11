Maďarsko pošle do Iraku 20 vojakov do boja proti IS

Budapešť 15. novembra (TASR) - Maďarská vláda pošle do Iraku 20 vojakov do boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky v mene vlády v utorok večer predložil parlamentu návrh uznesenia o úlohe maďarských obranných síl v Iraku. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V zmysle tohto uznesenia maďarský kontingent sa v Iraku zúčastní na koaličných operáciách proti IS. Zostane tam do konca roku 2025.



Parlament na návrh vlády má udeliť súhlas s tým, že maďarská armáda bude v rámci budovania partnerstva vykonávať úlohy v oblasti vojenskej pomoci a poradenstva, ako aj sprevádzania jednotiek na území Iraku s cieľom uľahčiť medzinárodné koaličné operácie proti uvedenej teroristickej organizácii.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)