Budapešť 22. februára (TASR) - Maďarsko pošle vojakov k ukrajinsko-maďarským hraniciam, oznámila v utorok maďarská vláda na svojom účte na Facebooku.



"Bezpečnosť Maďarska je najdôležitejšia, preto posilníme ukrajinsko-maďarské hranice," píše sa v statuse vlády.



"Na východných hraniciach sa treba pripraviť na každú situáciu - na humanitárne úlohy, na ochranu hraníc, preto preskupujeme vojakov a vojenskú techniku do východných oblastí krajiny," zdôvodnil tento krok minister obrany Tibor Benkő.



Podľa spravodajského servera 24.hu premiér Viktor Orbán na raňajšom rokovaní kabinetu vlády pre národnú bezpečnosť v tejto súvislosti poveril rezort obrany, aby zabránil prípadnému prieniku ozbrojených skupín na územie Maďarska.



Benkő zdôraznil, že obyvatelia Maďarska nemusia mať obavy, avšak ozbrojené sily sa musia pripraviť na všetky možnosti. Ak sa na Ukrajine ďalej zhorší situácia, tak vojnová činnosť na jej východe sa podľa neho presunie aj smerom do Kyjeva a do Zakarpatskej oblasti.



"Na hraniciach sa treba pripraviť aj na príchod utečencov i na humanitárne úlohy," dodal šéf maďarského rezortu obrany.



spravodajca TASR Ladislav Vallach