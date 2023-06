Maďarsko potvrdilo nález tela tretieho vojaka pod vrakom vrtuľníka

Budapešť 22. júna (TASR) - Pod troskami maďarského vojenského vrtuľníka, ktorý sa zrútil v stredu v chorvátskom kaňone Čikola, našli vo štvrtok popoludní aj tretiu obeť havárie. Potvrdilo to maďarské ministerstvo obrany pre agentúru MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Telesné pozostatky vojaka prevezú do Splitu, kam prepravili aj dvoch ďalších členov posádky, ktorých našli skôr, píše sa vo vyhlásení rezortu obrany.



Náčelník generálneho štábu maďarských ozbrojených síl Gábor Böröndi, ktorý vycestoval na miesto nehody, uviedol, že miesto pádu vrtuľníka je v mimoriadne náročnom teréne, komplexné vyšetrovanie preto potrvá dlhšie.



Chorvátsky minister obrany Mario Banožić v stredu na tlačovej konferencii v reakcii na otázku novinárov uviedol, že pred cvičením boli aktualizované všetky letové mapy a piloti sa podľa nich orientovali, takže vedeli, kde môžu očakávať antény, veterné turbíny či prenosové vedenia.



Podľa informácií chorvátskeho spravodajského portálu Index.hr sa vrtuľník mohol zachytiť o lanovú dráhu, tzv. zipline. Banožić ale zdôraznil, že piloti pri letovej hladine pod 300 metrov musia navigovať so zvýšenou opatrnosťou. Musia rátať s neočakávanými prekážkami a robiť všetko pre to, aby sa im vyhli. Lanovka aj elektrické vedenie nad ňou však boli na mapách.



Maďarský vojenský vrtuľník Airbus H145 sa v Chorvátsku zrútil v stredu počas leteckej cvičnej misie. Záchranári našli trosky a dve mŕtve telá, po ďalšom členovi posádky pátrali dlhšie. Na leteckej cvičnej misii v chorvátskom vzdušnom priestore boli dva maďarské vrtuľníky.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)