Maďarsko potvrdilo účasť na summite vo Švajčiarsku, vyšle Szijjártóa

Petrohrad/Budapešť 6. júna (TASR) - Maďarsko vo štvrtok potvrdilo účasť na mierovom summite, ktorý sa bude konať 15. a 16. júna vo Švajčiarsku bez prítomnosti Ruska. Zastupovať ho bude minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Oznámil to maďarský minister na ekonomickom fóre v Petrohrade, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Cieľom summitu vo Švajčiarsku je získať medzinárodnú podporu pre mierové návrhy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v ktorých žiada stiahnutie ruských vojenských jednotiek z Ukrajiny. Rusko tento návrh odmietlo a iniciatívu označilo za stratu času.



Maďarsko verejne kritizuje sankcie Západu, ktoré uvalil na Rusko po invázii na Ukrajinu. Maďarský premiér Viktor Orbán si udržuje dobré vzťahy s Moskvou, za čo ho kritizujú predstavitelia viacerých krajín na oboch strán Atlantiku.



Orbánova vláda zároveň stále odmieta poskytnúť vojenskú podporu Ukrajine. Rovnako tak na pôde EÚ zablokovala opatrenia, vďaka ktorým by Ukrajina získala vojenskú pomoc vo výške 6,5 miliardy eur.



Budapešť dlhodobo kritizuje Kyjev za obmedzovanie práv etnických Maďarov na Ukrajine, najmä v oblasti vzdelávania v ich materinskom jazyku. Tento argument použila aj proti otvoreniu minuloročných prístupových rokovaní Ukrajiny do EÚ.



Zatiaľ čo ostatné štáty západnej Európy podnikli kroky k zabezpečeniu nezávislosti od ruského plynu, Maďarsko nakupuje z Ruska 4,5 miliardy metrov kubických plynu za rok na základe 15-ročnej zmluvy, ktorú krajiny podpísali v roku 2021.