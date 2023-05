Maďarsko potvrdilo zablokovanie ďalšej tranže pomoci pre Ukrajinu

Budapešť 17. mája (TASR) - Maďarsko neschválilo pridelenie ďalšej tranže vojenskej pomoci Ukrajine z prostriedkov Európskeho mierového nástroja (EPF). V e-maile pre agentúru Reuters to v utorok potvrdila tlačová služba maďarskej vlády.



EPF, ktorý vznikol v roku 2021, je mimorozpočtovým nástrojom zameraným na zvýšenie schopnosti EÚ predchádzať konfliktom, budovať mier a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť.



Maďarsko prostredníctvom vyhlásenia oznámilo, že nesúhlasí s tým, aby Európska únia spolu s ďalšími existujúcimi nástrojmi využívala EPF "výlučne na podporu Ukrajiny, pretože to neumožňuje vyčleniť dostatočné prostriedky na presadzovanie záujmov EÚ v iných oblastiach."



Ako iné oblasti, kde by sa prostriedky EPF mohli použiť, uviedla Budapešť napríklad Balkán či severnú Afriku.



"Pre maďarskú vládu je kľúčové, aby sa tieto otázky vyjasnili, a preto neschválila vyplatenie ďalšej tranže z EPF," dodal úrad hovorcu maďarskej vlády.



Podľa Reuters poskytla EÚ na vojenskú podporu Ukrajiny v rámci EPF celkovo približne 3,6 miliardy eur.



Maďarsko, ktoré je členom EÚ i NATO, po vpáde ruskej armády na územie Ukrajiny odmietlo tomuto svojmu susedovi poskytnúť akúkoľvek vojenskú pomoc.



Maďarsko tiež opakovane kritizovalo sankcie, ktoré EÚ uvalila voči Rusku. Ide o sankcie, ktoré musia byť schválené jednomyseľne všetkými 27 členskými štátmi EÚ. Napriek svojej kritike Maďarsko doteraz podporilo všetky dohodnuté reštriktívne opatrenia voči Rusku.



Maďarsko sa dostalo do sporu s Bruselom, ktorý pozastavil vyplácanie prostriedkov EÚ na obnovu, kým budapeštianska nacionalistická vláda nezavedie reformy na zlepšenie nezávislosti súdnictva a boj proti korupcii.



Napätie vo vzťahoch medzi premiérom Viktorom Orbánom, ktorý je pri moci od roku 2010, a EÚ a jej výkonnou zložkou, Európskou komisiou, zavládlo po tom, ako Budapešť obmedzila práva migrantov a sprísnila kontrolu štátu nad mimovládnymi organizáciami, akademickým prostredím, médiami a súdmi.