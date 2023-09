Maďarsko považuje postup EÚ voči Gruzínsku za nespravodlivý

Budapešť 5. septembra (TASR) - Postup Európskej únie voči Gruzínsku je nespravodlivý. Táto krajina by mala dostať štatút kandidátskej krajiny na jeseň, v opačnom prípade by dôveryhodnosť EÚ utrpela vážnu stratu, povedal v utorok minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom gruzínskej diplomacie Iliom Darčiašvilim. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó zdôraznil, že už vlani malo aj Gruzínsko získať štatút kandidátskej krajiny spolu s Ukrajinou a Moldavskom.



"Gruzínsko nie je na tom horšie ako Ukrajina alebo Moldavsko, pokiaľ ide o očakávania EÚ. Považujeme za obzvlášť nespravodlivé, že 12-bodový zoznam pre Moldavsko a Ukrajinu ako druh domácej úlohy bol vnútený Gruzínsku ako podmienka pre štatút kandidáta," povedal Szijjártó. Poznamenal, že rozhodnutie o štatúte Gruzínska ako kandidáta na členstvo v EÚ nie je odbornou, ale politickou otázkou, preto je potrebné politické rozhodnutie.



Podľa jeho slov Maďarsko v tejto súvislosti prijalo potrebné opatrenia, vláda delegovala do Gruzínska experta na integráciu a je pripravená na ďalšiu podporu.



Maďarsko prikladá veľký význam spolupráci s kaukazským regiónom, o čom svedčí aj to, že v októbri sa v Gruzínsku uskutoční spoločné rokovanie oboch vlád. Na schôdzke budú podpísané dohody o ochrane investícií, o predĺžení štipendijného programu a o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania a odborných škôl, dodal šéf maďarskej diplomacie.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)