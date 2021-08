Maďarsko pozastavilo epidemiologické opatrenia pre tri veľké podujatia

Budapešť 6. augusta (TASR) - Maďarská vláda pozastavila opatrenia aplikované v rámci aktuálneho stavu epidemiologickej núdze pre nadchádzajúce tri veľké podujatia v auguste a v septembri. Informoval o tom spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na nariadenia kabinetu zverejnené v štátnom vestníku.



Na základe stredajšieho rozhodnutia vlády premiéra Viktora Orbána sa nebudú vyžadovať potvrdenia o očkovaní či prekonaní nákazy koronavírusom najskôr od účastníkov štátnych a regionálnych podujatí osláv štátneho sviatku zakladateľa štátu, prvého uhorského kráľa sv. Štefana, a to v čase od 18. do 22. augusta, pričom sviatok pripadá na 20. augusta.



Uvedené potvrdenia sa nebudú vyžadovať ani od účastníkov budapeštianskych Majstrovstiev Európy štvorzáprahov, ktoré sa konajú od 2. do 5. septembra, ani 12. septembra od návštevníkov záverečnej omše 52. medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov v Budapešti, na ktorú pricestuje aj pápež František.



Uplynulý deň v Maďarsku potvrdili nákazu novým druhom koronavírusu 52 ľuďom. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrel jeden pacient. Doterajšou bilanciou troch vĺn koronavírusovej pandémie v tejto krajine je 809.855 infikovaných a 30.033 úmrtí pacientov s covidom. Aktuálne je nakazených 27.113 osôb. V nemocniciach ošetrujú 76 chorých s covidom, stav 12 z nich si vyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)