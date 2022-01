V nemocnici v Budapešti vypukol požiar, vyžiadal si obeť a 2 zranených

Budapešť 23. januára (TASR) - Požiar v budapeštianskej Nemocnici sv. Imricha, ktorý vypukol v nedeľu ráno, si vyžiadal jednu obeť, dvoch ľudí museli ošetriť zdravotníci pre podozrenie z priotrávenia dymom. Hasiči evakuovali 56 pacientov, informoval spravodajský server telex.hu s odvolaním sa na správy Celoštátneho riaditeľstva civilnej ochrany (OKF) a budapeštianskej polície (BRFK).



Hovorca OKF Máté Kisdi uviedol, že plamene zasiahli detoxikačnú miestnosť na prízemí nemocnice a rozšírili sa aj do ďalších priestorov.



"Obeťou požiaru bola mladá žena, ktorá podľahla vážnym popáleninám," povedal hovorca maďarskej záchrannej služby (OM) Pál Győrfi, podľa ktorého zasahovalo sedem jednotiek záchranárov. Dvoch mužov a jednu ženu previezli na toxikologické oddelenie inej nemocnice s podozrením na priotrávenie dymom, spresnil.



Viacerých pacientov po požiari preložili v rámci nemocnice na iné oddelenia, štyroch museli previezť do iného zdravotného zariadenia, dodal Győrfi.



Do zásahu v najvyššom stupni pohotovosti bolo nasadených vyše 70 hasičov s 18 kusmi techniky, ktorí museli evakuovať 56 pacientov.



Príčiny požiaru nemocnice sa vyšetrujú.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)