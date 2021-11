Pracovníci rezortu diplomacie Maďarska sa musia povinne zaočkovať

Budapešť 22. novembra (TASR) - Zamestnanci maďarského ministerstva zahraničných vecí sa musia proti ochoreniu COVID-19 povinne zaočkovať, informoval v pondelok spravodajský server index.hu s odvolaním sa na tlačovú konferenciu šéfa rezortu Pétera Szijjártóa.



Server pripomenul, že minister aj doposiaľ očakával od svojich zamestnancov, aby sa nechali zaočkovať, pričom odteraz to už bude povinné.



Szijjártó podotkol, že pracovníci rezortu diplomacie sa musia dať úplne zaočkovať. Povinnosť zatiaľ neplatí pre tretiu dávku vakcíny, dodal šéf rezortu.



V reakcii na otázku, či Maďarsko neplánuje zaviesť plošne povinné očkovanie, minister povedal, že je to otvorená téma. Aktuálne zamestnávateľom právne umožnili nariadiť povinné očkovanie pre svojich zamestnancov. "Ďalšie kroky zatiaľ neplánujeme. Dúfame, že tieto opatrenia budú dostatočné na to, aby sme držali pandémiu na uzde," zdôraznil.



V uplynulých troch dňoch potvrdili v Maďarsku 27.209 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo ďalších 392 pacientov. Proti covidu zaočkovali už 6.024.568 ľudí; dve dávky dostalo takmer 5,8 milióna a vyše 1,8 milióna ľuďom podali aj tretiu dávku vakcíny.