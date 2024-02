Pre aféru amnestie v pedofilnej kauze bude v Maďarsku demonštrácia

Budapešť 14. februára (TASR) - Už vyše 21.000 ľudí na sociálnych sieťach podporilo, či prejavilo záujem zúčastniť sa v piatok na budapeštianskom občianskom proteste zorganizovanom maďarskými influencermi. Protest na Námestí hrdinov je reakciou na prezidentskú amnestiu pre človeka zapleteného do pedofilnej kauzy a na jej politické súvislosti. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Udalosti posledných dní nás podnietili k tomu, aby sme opustili online priestor spoločne. Je veľmi nesprávne, že maďarský verejný život pozostáva z podnecovania a nenávisti," píšu organizátori protestu. Podľa nich pod zámienkou pápežskej návštevy bol prepustený muž, ktorý bol aktívnym sprostredkovateľom násilníka. "Bol prepustený (z väzenia) s prezidentskou milosťou, dostal morálny certifikát a kedykoľvek môže opäť pracovať s deťmi," upozornili organizátori.



Hlavná iniciátorka zhromaždenia influencerka Edina Pottyondy podčiarkla, že to, čo sa stalo, presahuje osobu a zodpovednosť prezidentky Katalin Novákovej a bývalej ministerky spravodlivosti Judit Vargovej. Obe odstúpili z funkcií, čím vyvodili svoju politickú zodpovednosť. "Najzraniteľnejšie deti s tragickým osudom sklamal štát, keď ich zveril do rúk násilníckeho riaditeľa ústavu," dodala Pottyondy.



Na zodpovednosť Orbánovho režimu poukázal verejne aj bývalý manžel Vargovej Péter Magyar, ktorý na protest proti praktikám vlády odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch. Magyar v rozsiahlom rozhovore pre kanál Partizán na YouTube kritizujúci politický režim, v nedeľu večer naznačil, že skutoční páchatelia zapletení do škandálu zneužívania detí nie sú verejne viditeľní.



"Polovicu krajiny kontroluje zopár rodín, a to nie je správne," vyhlásil Magyar. Dôverne pozná fungovanie vládnej strany Fidesz a ktorý okrem iného vyzval k odvolaniu Antala Rogána, šéfa kabinetu premiéra Orbána.



K piatkovej demonštrácii sa pridajú aj niektoré opozičné strany.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)