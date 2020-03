Maďarsko pre hrozbu nákazy novým koronavírusom vyhlásilo stav núdze

Budapešť 11. marca (TASR) - Maďarská vláda vyhlásila pre hrozbu nákazy novým koronavírusom stav núdze na území celej krajiny, pretože príslušné orgány dokážu takto najúčinnejšie bojovať proti šíreniu infekcie. Podľa spravodajského servera Napi.hu to povedal v stredu v Budapešti po rokovaní kabinetu minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.



Súčasťou vládneho opatrenia je zavedenie zákazu vstupu cestujúcim z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu do Maďarska. Výnimkou sú občana Maďarska, ktorí však musia absolvovať karanténu - nesmú opustiť svoje bydlisko.



Osoby, ktoré pri vstupe do krajiny uvedú nepravdivé informácie, budú čeliť sankciám, dodal Gulyás.



Kabinet nariadil aj zákaz výučby na univerzitách, pretože tam je vysoké riziko nákazy od študentov z cudziny. Ďalších štátnych škôl sa zatiaľ prerušenie výučby netýka.



Vláda zakázala podujatia s návštevnosťou nad 100 ľudí v uzatvorených priestoroch a nad 500 ľudí vonku. Toto opatrenie neplatí v prípade reštauračných zariadení, avšak v prípade barov, kín a divadiel už áno. Obmedzenie neplatí takisto ani pre zákonodarný zbor.



Minister podotkol, že v čase stavu núdze je pozastavená povinnosť občanov obnoviť si občianske a vodičské preukazy, ktorým vypršala platnosť.



Podľa Gulyása stav núdze, ktorého väčšina opatrení bude platiť od stredajšej polnoci, platí až do odvolania.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach