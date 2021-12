Maďarsko pre korupčnú kauzu odňalo imunitu štátnemu tajomníkovi

Budapešť 14. decembra (TASR) - Maďarský parlament schválil v utorok odňatie poslaneckej imunity parlamentnému poslancovi a štátnemu tajomníkovi ministerstva spravodlivosti Pálovi Völnerovi, ktorý čelí podozreniam z korupcie, informovala komerčná televízia ATV na svojej webovej stránke.



Za zbavenie Völnera imunity hlasovalo 128 poslancov, nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania. Opoziční poslanci sa na hlasovaní nezúčastnili. Orgány činné v trestnom konaní ho tak môžu vypočúvať, píše stránka ATV.



Vládnuca strana Fidesz 7. decembra avizovala, že jej poslanci zahlasujú za odňatie Völnerovej poslaneckej imunity, aby sa tak mohol pred justíciou očistiť.



Völner ku kauze vyhlásil, že nespáchal žiaden trestný čin a svoje úlohy na poste štátneho tajomníka a ministerského splnomocnenca zodpovedného za oblasť exekútorov plnil čestne a v súlade so zákonmi.



Podľa medializovaných informácií sa prípad prevalil po tom, čo jeden z adeptov na exekútora napriek údajnému podplateniu predsedu Zboru maďarských súdnych exekútorov (BVK) Györgya Schadla v konkurze neuspel.



Generálna prokuratúra minulý utorok uviedla, že v rámci vyšetrovania sa objavilo dôvodné podozrenie, že Völner dostával od Schadla pravidelne a dlhšiu dobu sumu vo výške dvoch až piatich miliónov forintov (od 5488 do 13.720 eur) za vybavovanie konkrétnych prípadov. Predsedu BVK už vzali do vyšetrovacej väzby a zablokovali mu majetok.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)