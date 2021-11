Maďarsko pre omikron sprísni opatrenia pre príchodzích z južnej Afriky

Budapešť 27. novembra (TASR) - Maďarsko s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusového variantu omikron sprísni opatrenia pre ľudí prichádzajúcich letecky z Botswany, Juhoafrickej republiky (JAR), Namíbie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe a Mozambiku. Oznámila to v sobotu maďarská vláda, píše agentúra Reuters.



Podľa vlády v Budapešti sa Maďarsko pridalo k ostatným členským krajinám EÚ, ktoré obmedzili leteckú dopravu z viacerých krajín južnej Afriky, kde len nedávno objavili nový variant koronavírusu. Konkrétne opatrenia vláda zverejní neskôr v priebehu dňa, píše Reuters.



V piatok sa všetkých 27 členských štátov EÚ "zhodlo na potrebe aktivovať záchrannú brzdu a zaviesť dočasné obmedzenia na všetky druhy dopravy do EÚ z južnej Afriky," uviedlo na Twitteri slovinské predsedníctvo v rade EÚ. Krajiny eurobloku prijali tieto opatrenia v rámci mechanizmu krízovej reakcie (IPCR). Zavedenie opatrení je v kompetencii jednotlivých členských krajín. Viaceré z nich tak však už urobili.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta.