Maďarsko pre zhoršujúcu sa situáciu sprísňuje opatrenia

Budapešť 4. marca (TASR) - Maďarsko sprísni od budúceho pondelka opatrenia zamerané na spomalenie šírenia koronavírusu po tom, ako zaznamenalo prudký nárast počtu nových infekcií. Oznámila to vo štvrtok vláda v Budapešti, informovala agentúra DPA.



Od pondelka budú musieť v Maďarsku uzavrieť na najmenej dva týždne všetky podniky okrem obchodov s potravinami, lekární, drogérií a čerpacích staníc. Rovnako na dva týždne musia prerušiť svoju činnosť všetci poskytovatelia služieb.



Okrem toho sa od pondelka do konca veľkonočných sviatkov 7. apríla zatvárajú nižšie ročníky škôl a škôlok, potvrdil na štvrtkovej on-line tlačovej konferencii šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás.



Pandemické obmedzenia platia v Maďarsku od novembra. Zavreté sú reštaurácie, univerzity a stredné školy. Od 20.00 h do 5.00 h platí nočný zákaz vychádzania. Turisti nemôžu prekračovať hranice.



Vo štvrtok úrady v krajine zaznamenali 6278 nových prípadov nákazy. Pred dvoma týždňami to bolo 2853 prípadov. V Maďarsku je vysoká aj úmrtnosť. Od začiatku pandémie zomrelo na následky koronavírusovej infekcie 15.476 ľudí.