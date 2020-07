Maďarsko predĺži pôsobenie experta na integráciu v Čiernej Hore

Budapešť 30. júla (TASR) - Maďarsko aj naďalej urobí všetko pre to, aby krajiny západného Balkánu mohli čo najskôr vstúpiť do Európskej únie, pretože je to ekonomickým, strategickým a bezpečnostným záujmom Maďarska. Uviedol to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok na Facebooku po telefonickom rozhovore so šéfom čiernohorskej diplomacie Srdjanom Darmanovičom.



Ministri zhodnotili stav prístupových rokovaní tejto krajiny s EÚ.



"Maďarsko o podpore západobalkánskych krajín nielen hovorí. V každej z nich pracuje skúsený expert rezortu maďarskej diplomacie na integráciu," napísal Szijjártó.



Darmanovič vyjadril spokojnosť s maďarským expertom pôsobiacim v jeho krajine a svojho rezortného partnera požiadal, aby predĺžil o rok pôsobenia tohto odborníka v Čiernej Hore. "Maďarsko prosbu splní," dodal šéf maďarskej diplomacie, podľa ktorého si Čierna Hora zaslúžila, aby Únia otvorila poslednú kapitolu prístupových rokovaní.



Szijjártó vyjadril nádej, že v roku 2025 bude EÚ rozšírená o ďalšie členské štáty.