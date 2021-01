Maďarsko predĺžilo protipandemické opatrenia do 1. februára

Budapešť 8. januára (TASR) - Do 1. februára predlžuje Maďarsko platnosť opatrení proti šíreniu nového druhu koronavírusu vrátane zákazu nočného vychádzania a dištančnej výučby na školách. Oznámil to v piatok ráno premiér Viktor Orbán vo vysielaní rozhlasovej stanice Kossuth Rádió.



Orbán podľa agentúry Reuters uviedol, že na stredných školách, ktoré sú zatvorené od vlaňajšieho 11. novembra, bude pokračovať distančné vyučovanie. V Maďarsku sú od tohto dňa zatvorené aj hotely a reštaurácie, ktoré vydávajú len jedlo so sebou, takisto platí zákaz vychádzania (od 20.00 h do 05.00 h) a zhromažďovania.



Do Maďarska podľa Orbána dorazilo 80.000 dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorú už dostalo 42.549 zdravotníckych pracovníkov. Toto množstvo však nestačí, Budapešť preto rokuje o dodávkach vakcín aj s Čínou a Izraelom. Maďarsko koncom decembra dostalo aj niekoľko tisíc dávok ruskej vakcíny Sputnik V, zrejme ju však nekúpi, keďže Rusko nemá dostatočné výrobné kapacity.



Orbán ďalej povedal, že ak by sa vláda spoliehala iba na vakcíny vyrobené v západných krajinách, očkovanie by trvalo o niekoľko mesiacov dlhšie. Kritizoval obstarávanie vakcín v Európskej únii a vyzdvihol Britániu, ktorá išla vlastnou cestou. "Briti namiesto toho, aby to nechali urobiť Brusel, rokovali sami a sú na tom teraz oveľa lepšie," konštatoval Orbán.



Oživenie ekonomiky v tomto roku bude podľa maďarského premiéra závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí zaočkovať obyvateľov. Problémy so zaobstaraním vakcín tiež ukázali, že členské štáty EÚ by mali viaceré ďalšie problémy riešiť na vnútroštátnej úrovni a nenechať Brusel konať v ich mene.



Maďarsko zaznamenalo za uplynulých 24 hodín 2907 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 115 súvisiacich úmrtí prevažne starších a chronicky chorých osôb. Vyplýva to z údajov zverejnených vo štvrtok na webovej stránke koronavirus.gov.hu.



V Maďarsku tak od začiatku pandémie evidujú 337.743 prípadov nákazy a 10.440 súvisiacich úmrtí. Aktívnych prípadov nákazy je 140.854.



S ochorením COVID-19 je hospitalizovaných 5297 pacientov, z ktorých 372 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Z ochorenia sa zotavilo 186.449 osôb.



Od 26. decembra prebieha v Maďarsku očkovanie proti novému druhu koronavírusu vakcínou konzorcia Pfizer/BioNTech. Prví na rade sú zdravotnícki pracovníci, ktorých v súčasnosti očkujú na 25 miestach v nemocniciach. Postupne sa začína aj s očkovaním obyvateľov a pracovníkov opatrovateľských domovov.