Maďarsko predĺžilo stav núdze vyhlásený pre migráciu ešte v roku 2016

Budapešť 3. septembra (TASR) - Maďarská vláda predĺžila "krízovú situáciu spôsobenú masovým prisťahovalectvom" do 7. marca 2025. Vládne nariadenie podpísané premiérom Viktorom Orbánom zverejnili v pondelok večer v Maďarskom vestníku (Magyar Közlöny), upozornil na to v utorok server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Kabinet vyhlásil krízový stav s odvolaním sa na migráciu s pôsobnosťou pre celé územie krajiny prvýkrát 9. marca 2016, odvtedy ho nepretržite predlžuje.



Minister vnútra Sándor Pintér vtedy zdôvodnil tento krok tým, že sa presne nevie, aké reakcie u utečencov vyvolá uzavretie balkánskej cesty, píše server.



Orbánova vláda si už osem rokov vyhradzuje možnosť vládnuť dekrétmi, čo jej umožňujú ňou vyhlásené núdzové stavy. Tým eliminuje formálnu parlamentnú kontrolu.



Okrem stavu núdze pre migráciu vyhlásil kabinet aj stav núdze z dôvodu koronavírusu, ako aj stav núdze pre vojnu na Ukrajine, ktorý vstúpil do platnosti v máji 2022 a odvtedy sa pravidelne predlžuje.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)