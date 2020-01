Predsedom maďarskej opozičnej strany Jobbik sa stal Péter Jakab

Budapešť 25. januára (TASR) - Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Jobbik zvolili v sobotu v Budapešti nové predsedníctvo a nového predsedu strany, ktorým sa stal doterajší predseda parlamentnej frakcie Péter Jakab. Informoval o tom spravodajský server Alfahír.hu.



Jakab bol jediným kandidátom na tento post, pretože protikandidát Levente Lokody nedokázal pozbierať potrebný počet odporúčaní členov základných organizácií. Za Jakaba hlasovalo 87,8 percenta delegátov.



Nový predseda v prejave sľúbil, že Jobbik bude najhlasnejším zástancom maďarských zamestnancov, že bude bojovať proti korupcii a proti režimu, ktorý je naklonený nadnárodným spoločnostiam. Jakab poďakoval doterajšiemu predsedovi Tamásovi Sneiderovi za jeho poldruharočnú činnosť na čele strany.



Zjazd rozhodol, že mandát nového predsedníctva potrvá do 30. júna 2022, a že do parlamentných volieb, ktoré sa budú konať o dva roky, povedie Jobbik Jakab s novými podpredsedami.



Internetové vydanie denníka Magyar Hírlap podotklo, že Jobbik v roku 2014, ako národne-radikálna strana, bola najsilnejšou opozičnou stranou. Potom však nasledoval ľavicovo-liberálny obrat a Jobbik stratil polovicu z milióna svojich priaznivcov. Kým v roku 2014 dosiahli preferencie strany takmer 15 percent, vlani to bolo už iba 7,2 percenta.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)