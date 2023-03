Maďarsko predstavilo užší výber na svojho budúceho astronauta

Budapešť 8. marca (TASR) - Maďarsko v utorok predstavilo štyroch uchádzačov z užšieho výberu pre program astronautov s názvom Maďar na obežnú dráhu (HUNOR). V najbližšom čase začnú dvojročný výcvikový program, informuje TASR podľa agentúry MTI.



V užšom výbere sú 33-ročný elektrotechnik Gyula Cserényi, 31-ročný vesmírny vývojový inžinier Tibor Kapu, klinický ortopedický chirurg Ádám Schlégl a 40-ročný letecký konštruktér András Szakály. Spomedzi nich vyberú budúceho astronauta, ktorý strávi takmer jeden mesiac na medzinárodnej vesmírnej stanici, uviedlo uviedlo maďarské ministerstvo zahraničných vecí.



Maďarsko sa "vracia do vesmíru", predstavila uchádzačov komisárka ministerstva pre vesmírnu vedu Orsolya Ferenczová. Hosťom tlačovej konferencie bol aj kozmonaut Bertalan Farkas; jeho let v kozmickej lodi Sojuz 36 s Valerijom Kubasovom na orbitálnu stanicu Saľut 6 v roku 1980 označila za katalyzátor pre maďarskú vedu.



"Cieľom súčasného programu astronautov je postaviť maďarskú vedu a high-tech priemysel na dlhotrvajúcu vzostupnú cestu," povedala.



Do programu HUNOR prišlo 240 platných žiadostí, uviedol Gabor Magyari, ktorý má na starosti nábor a výcvik astronautov. Spomedzi nich vybrali štyroch najúspešnejších podľa požiadaviek Európskej vesmírnej agentúry (ESA), americkej Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA), Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a súkromného partnera programu Axiom.