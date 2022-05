Maďarsko presťahovalo svoje veľvyslanectvo späť do Kyjeva

Budapešť 2. mája (TASR) - Maďarsko presťahovalo svoje veľvyslanectvo na Ukrajine z Ľvova späť do Kyjeva, keďže bezpečnostná situácia v hlavnom meste Ukrajiny sa zlepšuje. V pondelok to oznámil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Szijjártó vo videu na sociálnej sieti Facebook uviedol, že personál veľvyslanectva sa do hlavného mesta Ukrajiny presunul ešte cez víkend a ambasáda je už otvorená.



Opätovné otvorenie svojich veľvyslanectiev v Kyjeve oznámilo aj niekoľko ďalších krajín, v pondelok napríklad Dánsko. Spojené štáty v pondelok informovali, že návrat svojich diplomatov z Poľska do Kyjeva očakávajú koncom mája.