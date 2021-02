Maďarsko prevzalo 45.600 dávok vakcín AstraZeneca

Budapešť 11. februára (TASR) - Maďarsko prevzalo vo štvrtok 45.600 dávok očkovacích látok AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra MTI.



Doručenými vakcínami od firmy AstraZeneca zaočkujú 22.800 pacientov vo veku do 60 rokov trpiacich chronickými ochoreniami a tých, ktorí podstúpili transplantáciu orgánov.



Prvá zásielka vakcíny od konzorcia AstraZeneca/Oxford, ktorú povolila Európska únia a Maďarsko koncom januára, v množstve 40.800 dávok dorazila do Maďarska minulý piatok (5.2.). Do konca marca očakávajú v krajine ďalších niekoľko stotisíc dávok.



Počet zaočkovaných v Maďarsku dosiahol už 294.624, z nich 117.368 dostalo aj druhú dávku vakcíny. Aktuálnou bilanciou pandémie koronavírusu v Maďarsku je 381.875 nakazených a 13.444 úmrtí súvisiacich s covidom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)