Maďarsko prevzalo polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie

Budapešť 1. júla (TASR) - Maďarsko sa v pondelok ujalo polročného rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie. Medzi jeho deklarované priority patrí zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ, zastavenie nelegálnej migrácie a priblíženie krajín západného Balkánu k členstvu v EÚ, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Kritici Maďarska sa obávajú krokov vlády, ktorú AFP popisuje ako priateľskú voči Rusku. Budapešť však ubezpečila partnerov, že bude pôsobiť ako "čestný sprostredkovateľ" medzi štátmi európskej dvadsaťsedmičky.



Premiér Viktor Orbán (61), ktorý vedie krajinu od roku 2010, sa často dostáva do konfliktu s Bruselom v otázkach právneho štátu a ľudských práv. AFP k tomu pripomína, že Orbán ako jediný z lídrov EÚ udržiava vzťahy s Ruskom aj napriek invázii na Ukrajinu. Európsky parlament okrem toho minulý rok prijal nezáväznú rezolúciu, v ktorej vyjadril obavy zo vzďaľovania sa Maďarska od demokratických hodnôt. Zároveň vyjadril pochybnosti, že by mohlo "dôveryhodne" vykonávať úlohu predsedníckej krajiny v Rade EÚ.



Budapešť deklarovala, že je pripravená prevziať zodpovednosť na čele EÚ. Za svoje programové heslo pre toto obdobie si určila: "Make Europe Great Again" (Urobme Európu opäť veľkou), čo pripomína slogan bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým má Orbán dobré vzťahy.



Orbán naposledy predsedal EÚ v roku 2011 a odvtedy podľa AFP vystupuje ešte bojovnejšie. Pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP) vyhlásil, že v záujme ochrany maďarskej suverenity niet pre Fidesz inej cesty, než "obsadiť Brusel" a vynútiť si zmenu Európskej únie. Fidesz napokon zvíťazil v domácom hlasovaní vo voľbách do EP a získal desať mandátov.



Teraz spolu s českým hnutím ANO a rakúskou FPÖ vytvorili politickú alianciu v rámci Európskej únie a vyzvali ďalšie strany, aby sa k nej pripojili. Majú ambíciu vytvoriť aj novú politickú skupinu v Európskom parlamente. Na to je však potrebných dovedna 23 europoslancov zo siedmich rôznych krajín. ANO má sedem europoslancov a FPÖ šesť. Do frakcie teda potrebujú ešte nejakých poslancov zo štyroch krajín.



Maďarský premiér môže využiť predsedníctvo na určovanie programu, ale bez podpory Komisie nemôže dosiahnuť výsledky, povedal pre agentúru AFP Daniel Hegedus, vedecký pracovník organizácie German Marshall Fund.



Analytik tiež upozornil, že maďarský premiér bude mať obmedzené možnosti v prípadnom narúšaní procesov v Únii, keďže doterajšie belgické predsedníctvo a inštitúcie EÚ sa poponáhľali s prijatím dôležitých rozhodnutí. Minulý týždeň EÚ prijala nový balík sankcií proti Rusku a odštartovala prístupové rozhovory s Ukrajinou.



Úlohou predsedajúcej krajiny je stanovovať program, predsedať zasadnutiam členov EÚ vo všetkých oblastiach okrem zahraničných záležitostí alebo záležitostí eurozóny, hľadať konsenzus medzi členskými štátmi EÚ a sprostredkovať dohody o právnych predpisoch s EP.