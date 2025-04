Pri protestoch v Budapešti sa zranili dvaja policajti

Budapešť 15. apríla (TASR) - Počas pondelňajších protestov v Budapešti proti schválenej novele ústavy boli zranení dvaja policajti. Polícia začala konanie voči 64 demonštrantom. Podľa servera index.hu to oznámilo v utorok Budapeštianske veliteľstvo polície (BRFK), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na oficiálne ohlásenom protestnom zhromaždení na Kossuthovom námestí polícia legitimovala 174 osôb. Priestupkové konanie začali policajti pre porušenie pravidiel cestnej premávky a v jednom prípade pre zneužitie zhromažďovacieho práva.



Skupina demonštrantov okolo 18.00 h sa už mimo rámec ohlásenej demonštrácie vydala cez Reťazový most (Lánchíd) smerom k prezidentskému palácu a pokúsili sa prelomiť policajné zátarasy, v čom im policajti zabránili.



Poslanci maďarského Národného zhromaždenia schválili v pondelok 15. novelu ústavy, ktorá dáva zelenú zmene zákona o zhromažďovaní. Novela ústavy uprednostňuje práva detí pred právom zhromažďovať sa a zákon o zhromažďovaní tak napríklad umožní zakázať pochody Pride. Poslanci hnutia Momentum narušili hlasovanie trúbením a v rokovacej sále vyvesili transparent s nápisom: "Nás môžete vykázať, pravdu však nie!"



Hnutie Momentum už pri prijímaní novely zákona o zhromažďovaní spôsobilo škandál, keď v rokovacej sále na protest zapálilo dymovnice a začalo sériu protestov. V pondelok chceli členovia a priaznivci Momentumu blokádou podzemného parkoviska zabrániť poslancom vládneho bloku Fidesz-KDNP vo vstupe do budovy parlamentu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)