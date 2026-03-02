< sekcia Zahraničie
Maďarsko: Pri útoku na základňu USA v Arbíle neboli zranení Maďari
Útok dronu zasiahol muničný sklad americkej základne, na ktorej sú umiestnení aj maďarskí vojaci.
Autor TASR
Budapešť 2. marca (TASR) - Pri nedeľňajšom útoku dronu na americkú vojenskú základňu v Arbíle, hlavnom meste irackého Kurdistanu, neboli zranení žiadni maďarskí vojaci slúžiaci na tejto základni. Podľa servera magyarnemzet.hu to uviedlo maďarské ministerstvo obrany. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Útok dronu zasiahol muničný sklad americkej základne, na ktorej sú umiestnení aj maďarskí vojaci. Protivzdušná obrana letiska v Arbíle zostrelila väčšinu dronov.
Na záberoch, ktoré tam boli natočené a publikované v tureckých médiách, bolo možné vidieť výbuchy a obrovský požiar na základni, píše server.
K útoku sa prihlásila iracká šiitská milícia Sarájá Awlíja ad-Dam (Strážcovia krvi) podporovaná Iránom, informoval kurdský spravodajský kanál Rúdaw, podľa ktorého extrémisti spustili útok ako odvetu za smrť najvyššieho iránskeho politického a náboženského vodcu Alího Chameneího pri americko-izraelských náletoch na Teherán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
