Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Zahraničie

Maďarsko: Pri útoku na základňu USA v Arbíle neboli zranení Maďari

.
Útok na Irán. Foto: TASR/AP

Útok dronu zasiahol muničný sklad americkej základne, na ktorej sú umiestnení aj maďarskí vojaci.

Autor TASR
Budapešť 2. marca (TASR) - Pri nedeľňajšom útoku dronu na americkú vojenskú základňu v Arbíle, hlavnom meste irackého Kurdistanu, neboli zranení žiadni maďarskí vojaci slúžiaci na tejto základni. Podľa servera magyarnemzet.hu to uviedlo maďarské ministerstvo obrany. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Útok dronu zasiahol muničný sklad americkej základne, na ktorej sú umiestnení aj maďarskí vojaci. Protivzdušná obrana letiska v Arbíle zostrelila väčšinu dronov.

Na záberoch, ktoré tam boli natočené a publikované v tureckých médiách, bolo možné vidieť výbuchy a obrovský požiar na základni, píše server.

K útoku sa prihlásila iracká šiitská milícia Sarájá Awlíja ad-Dam (Strážcovia krvi) podporovaná Iránom, informoval kurdský spravodajský kanál Rúdaw, podľa ktorého extrémisti spustili útok ako odvetu za smrť najvyššieho iránskeho politického a náboženského vodcu Alího Chameneího pri americko-izraelských náletoch na Teherán.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania