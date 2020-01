Priaznivci Fideszu protestovali proti vyjadreniu politika koalície

Budapešť 31. januára (TASR) - Niekoľko tisíc priaznivcov maďarskej vládnej strany Fidesz protestovalo vo štvrtok večer v Budapešti proti rasistickému vyjadreniu starostu budapeštianskej mestskej časti Erzsébetváros z opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Pétera Niedermüllera. Informoval o tom spravodajský server Infostart.hu.



Niedermüller minulý týždeň v komerčnej televízii ATV povedal, že "bieli kresťanskí heterosexuálni muži sú strašidelnými kreatúrami". Podľa jeho vyjadrenia vládna strana Fidesz útočí na každého okrem tejto skupiny mužov a žien.



Protest pred sídlom samosprávy Erzsébetvárosu zorganizoval Fidesz a jeho mládežnícka organizácia Fidelitas.



Komunikačný riaditeľ Fideszu István Hollik účastníkom demonštrácie povedal, že Niedermüllerove vyjadrenie svedčí o tom, že výmenou vlády v Maďarsku by mohlo dôjsť ku strate kresťanskej slobody. "Už vieme, že niedermüllerovci chcú vymazať tisícročné svätoštefanské dedičstvo," dodal.



Štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za pomoc prenasledovaným kresťanom Tristan Azbej v prejave podotkol, že sa opäť zjavili komunisti, preto sa treba postaviť proti nenávisti voči kresťanom.



Protestujúci žiadali odstúpenie Niedermüllera, ale aj predsedu DK a expremiéra Ferenca Gyurcsánya.



Niedermüller po demonštrácii pre televíziu ATV povedal, že sa za svoj výrok neospravedlní a že nemal v úmysle nikoho ponížiť či uraziť. "Rečníci protestu vzbudzovali politickú hystériu," konštatoval opozičný starosta a dodal, že jeho kritizovaný výrok sa netýkal osôb, ale ideológie. "Bol by som rád, keby každému bolo jasné, že táto ideológia (vládnej strany Fidesz) je to, čo zničí Maďarsko, ak bude takto naďalej pokračovať," zdôraznil.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)