V Maďarsku pribudlo 2796 nakazených novým koronavírusom

Budapešť 24. apríla (TASR) - Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 2796 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo ďalších 212 pacientov. Vyplýva to z údajov operačného štábu zverejnených v sobotu na webovej stránke koronavirus.gov.hu.



Počet zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti covidu stúpol na 3.576.705, z nich aj druhú dávku dostalo 1.552.685 ľudí.



V Budapešti pristálo v sobotu ráno maďarské nákladné lietadlo s doteraz najväčšou zásielkou 600.000 dávok očkovacej látky, ktorú dodal čínsky výrobca Sinopharm. Oznámil to na Facebooku minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý zdôraznil, že aj vďaka týmto vakcínam bude možné dosiahnuť už budúci týždeň hranicu štyroch miliónov zaočkovaných.



V sobotu v rámci postupného uvoľňovania prísnych epidemiologických opatrení po prekročení hranice 3,5 milióna zaočkovaných otvorili v Maďarsku terasy reštauračných zariadení a začiatok nočného vychádzania posunuli o hodinu na 23.00 h. Zákaz platí aj naďalej do 05.00 h.



Počet nakazených v Maďarsku od vypuknutia koronavírusovej pandémie dosiahol 767.190. Aktuálne je nakazených 478.323 ľudí. V nemocniciach ošetrujú 6737 pacientov s covidom, z nich 813 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)