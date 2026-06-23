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Maďarsko prijalo protikorupčný balík, očakáva rozmrazenie eurofondov
Magyarova strana Tisza má v parlamente po aprílových voľbách viac ako dve tretiny kresiel, čo jej umožňuje samostatne meniť kľúčové zákony či novelizovať ústavu.
Autor TASR
Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarskí poslanci v utorok schválili balík zákonov, ktoré sú podľa vlády nového premiéra Pétera Magyara potrebné na zaistenie opätovného prístupu k fondom Európskej únie. Okrem iného sa posilnia právomoci protikorupčného Úradu pre integritu, zrušia sa nadácie verejného záujmu KEKVA a sprísnia sa pravidlá pre majetkové priznania politikov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Európska únia zmrazila Maďarsku prísun eurofondov za vlády predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána pre deklarované obavy o dodržiavanie zásad právneho štátu. Novému premiérovi Magyarovi Únia koncom minulého mesiaca sľúbila, že Maďarsku uvoľní viac ako 16 miliárd eur, ak zavedie potrebné reformy.
Magyarova strana Tisza má v parlamente po aprílových voľbách viac ako dve tretiny kresiel, čo jej umožňuje samostatne meniť kľúčové zákony či novelizovať ústavu.
Za nový protikorupčný balík hlasovalo 142 poslancov, zatiaľ čo 39 bolo proti a traja sa zdržali.
Zákon stanovuje aj prísnejšie požiadavky v oblasti transparentnosti, okrem iného aj vo verejnom obstarávaní, ktoré bude môcť Úrad pre integritu v prípade podozrení na korupciu či konflikt záujmov kedykoľvek zastaviť.
Rozmrazené eurofondy by mohli podľa AFP pomôcť Magyarovej vláde oživiť upadajúcu ekonomiku krajiny. Predstavitelia EÚ avizovali, že ak Maďarsko dokončí všetky kroky včas, prvé peniaze môže očakávať ešte tento rok.
Európska únia zmrazila Maďarsku prísun eurofondov za vlády predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána pre deklarované obavy o dodržiavanie zásad právneho štátu. Novému premiérovi Magyarovi Únia koncom minulého mesiaca sľúbila, že Maďarsku uvoľní viac ako 16 miliárd eur, ak zavedie potrebné reformy.
Magyarova strana Tisza má v parlamente po aprílových voľbách viac ako dve tretiny kresiel, čo jej umožňuje samostatne meniť kľúčové zákony či novelizovať ústavu.
Za nový protikorupčný balík hlasovalo 142 poslancov, zatiaľ čo 39 bolo proti a traja sa zdržali.
Zákon stanovuje aj prísnejšie požiadavky v oblasti transparentnosti, okrem iného aj vo verejnom obstarávaní, ktoré bude môcť Úrad pre integritu v prípade podozrení na korupciu či konflikt záujmov kedykoľvek zastaviť.
Rozmrazené eurofondy by mohli podľa AFP pomôcť Magyarovej vláde oživiť upadajúcu ekonomiku krajiny. Predstavitelia EÚ avizovali, že ak Maďarsko dokončí všetky kroky včas, prvé peniaze môže očakávať ešte tento rok.