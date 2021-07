Maďarsko prišlo o 220 miliónov eur z grantov

Budapešť/Oslo 23. júla (TASR) - Maďarsko sa nedokázalo dohodnúť s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na distribúcii 220 miliónov eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a preto tieto financie nedostane. V piatok to oznámilo nórske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré citovala agentúra DPA.



Nórsko a v oveľa menšej miere aj Lichtenštajnsko a Island prostredníctvom programu "Granty EHP a Nórska" podporujú projekty v členských krajinách Únie, ktorých cieľom je riešenie ekonomických a sociálnych rozdielov, približuje server euronews.com.



"Podotýkam, že sme po dlhom a komplexnom procese nedospeli k dohode," povedala nórska ministerka zahraničných vecí Ine Marie Eriksenová Söreidová.



"Podľa nás by financie EHP mohli hrať v Maďarsku dôležitú úlohu, najmä pri podpore občianskej spoločnosti, avšak aj pri podpore inovácií v oblasti hospodárstva, energetiky a klímy a pri presadzovaní práv menšín," dodala.



Darcovské krajiny podmienili poskytnutie financií tým, že ich prerozdelenie bude mať v každej prijímajúcej krajine na starosti nezávislý administrátor.



"Maďarsko (s touto podmienkou súhlasilo), ale odmietlo sa zaviazať, že do funkcie vymenuje najkvalifikovanejšieho kandidáta," dodal vo vyhlásení nórsky rezort diplomacie. Pre občiansku spoločnosť v Maďarsku bolo pôvodne vyčlenených približne 10 miliónov eur.



Maďarská vláda vyvolala vlnu pobúrenia, keď v polovici júna schválila kontroverzný zákon, ktorý podľa kritikov diskriminuje sexuálne menšiny, pripomína DPA. Európska komisia, ktorá predmetný zákon považuje za homofóbny a diskriminačný voči komunite LGBTQI+, spustila minulý týždeň voči Maďarsku v tejto záležitosti právne konanie.



Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament jednomyseľne schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz tzv. propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách, vo filmoch či v reklame vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



Maďarsko v posledných rokoch výrazne obmedzilo práva LGBT osôb - zakázalo napríklad adopcie osobám rovnakého pohlavia a v decembri 2020 parlament pozmenil maďarskú ústavu a zaviedol novú definíciu rodiny ako "zväzok otca, ktorý je mužom, a matky, ktorá je ženou". Orbán počas svojej 11-ročnej vlády fakticky znemožnil aj zmenu pohlavia legálnou cestou.