Prísne kontroly na hraniciach Maďarska zostanú zachované aj naďalej

Budapešť 11. septembra (TASR) - Prísne kontroly na hraniciach zachová maďarská vláda aj naďalej, aby nákaza novým druhom koronavírusu nebola zavlečená do krajiny, oznámil v piatok v Budapešti šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás.



Aktuálny počet potvrdených nakazených nad 700 za uplynulých 24 hodín je síce rekordný, avšak počet úmrtí nestúpa, pretože viac nakazených je medzi mladými, pričom koronavírus je slabší než na jar, citoval slová Gulyása spravodajský server Pénzcentrum.hu.



"V Európe registrujú podstatne vyšší denný prírastok infikovaných, a to aj v našom okolí. Napríklad v Česku je to vyše 1200 nových prípadov. Rúška, rukavice a iné ochranné prostriedky máme k dispozícii, epidemiologické opatrenia treba dodržiavať," podčiarkol šéf úradu vlády.



Maďarská vláda od 1. septembra najmenej na mesiac uzatvorila svoje hranice pre zahraničných turistov. Občania cudzích krajín môžu vstúpiť na územie Maďarska iba v odôvodnených prípadoch. Vo vzťahu so Slovenskom v prvej fáze zostalo otvorených iba šesť maďarsko-slovenských priechodov, postupne k nim pribudlo niekoľko ďalších.



V Maďarsku zaregistrovali za uplynulý deň rekordných 718 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, ktorých je už celkom 10.909. Jeden starší chronicky chorý pacient zomrel, čím počet obetí spájaných s ochorením COVID-19 stúpol na 631.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)