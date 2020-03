Proti Orbánovej snahe posilniť si právomoci protestovali Maďari online

Budapešť 30. marca (TASR) - Proti neúmernému posilneniu právomocí vlády maďarského premiéra Viktora Orbána v súvislosti s opatreniami kabinetu v boji proti šíreniu nákazy novým druhom koronavírusu protestovali Maďari v nedeľu večer na Facebooku. Podľa spravodajského servera 444.hu išlo o prvú on-line demonštráciu v krajine.



Protest zorganizovala skupina aHang. Petíciu proti návrhu zákona, ktorý do parlamentu predložila maďarská vláda 20. marca a umožnil by jej vládnuť pomocou dekrétov, podpísalo už zhruba 100.000 odporcov.



Živé vysielanie demonštrácie, na ktorej vystúpila s prejavom desiatka rečníkov, sledovalo na Facebooku 6000 ľudí.



Európsky parlament minulý týždeň odkázal Orbánovi, že akékoľvek mimoriadne opatrenia, ktoré prijmú maďarské orgány v súvislosti s nákazou novým typom koronavírusu, musia byť v súlade so základnými hodnotami Európskej únie.



Orbánovu snahu kritizovala aj generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinovičová Buričová, ktorá v utorok minulý týždeň napísala, že presnejšie neurčený stav núdze bez kontrolných mechanizmov nezaručuje dodržiavanie základných princípov demokracie a ani to, aby opatrenia stavu núdze obmedzujúce ľudské práva boli prísne úmerné voči existujúcej hrozbe.



Návrh kabinetu, aby zákon prerokovali v mimoriadnom konaní, ktoré si však vyžadovalo štvorpätinovú väčšinu, minulý pondelok parlament odmietol. Vládny blok Fidesz-KDNP, ktorý disponuje dvojtretinovou väčšinou poslancov, chce tento pondelok v parlamente presadiť aspoň skrátené legislatívne konanie.



Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás v nedeľu večer povedal, že ak predseda parlamentu László Kövér a prezident János Áder zákon ešte v pondelok podpíšu, od nasledujúcej polnoci by už aj mohol vstúpiť do platnosti.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)