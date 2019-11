Prvé bojové vrtuľníky pre maďarskú armádu odleteli z Bavorska

Budapešť 18. novembra (TASR) - Prvé dva z 20 objednaných bojových vrtuľníkov H145M spoločnosti Airbus Helicopters odleteli v pondelok z bavorského výrobného závodu v Donauwörth do Maďarska. Informoval o tom spravodajský server Portfolio.hu.



Do konca tohto roka prevezmú maďarské ozbrojené sily celkom štyri tieto stroje. V roku 2020 dodá spoločnosť Airbus Helicopters ďalších 12 vrtuľníkov, pričom zvyšné štyri dostane Maďarsko v roku 2021.



Maďarské vojská novými vojenskými verziami ľahkých viacúčelových vrtuľníkov nahradia doterajšie dosluhujúce ruské stroje Mi-8 a Mi-17. Airbus Helicopters popri strojoch poskytne maďarskej armáde aj dodatočnú výbavu, výcvik a podporu.



Podľa septembrových údajov bolo Maďarsko s počtom 20 vrtuľníkov H145M najväčším objednávateľom tohto druhu. Po ňom nasleduje s balíkom 15 objednaných strojov zvláštna jednotka nemeckej armády a na treťom mieste, so zmluvou na nákup deviatich vrtuľníkov, sú srbské ozbrojené sily.