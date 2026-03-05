< sekcia Zahraničie
Maďarsko: Prvé evakuačné lietadlo pristálo večer v Budapešti
Do Maďarska priviezol 87 ľudí, ktorí uviazli na Blízkom východe, pričom odletel v stredu ráno z vojenskej základne v Kecskeméte.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 4. marca (TASR) - Prvý evakuačný let vyslaný pre Maďarov na Blízkom východe pristál v stredu večer v Budapešti. Oznámil to na Facebooku maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Prvý evakuačný let z Jordánska vyslaný pre Maďarov sa bezpečne vrátil domov, napísal minister obrany a dodal, že lietadlo Airbus A319 maďarských ozbrojených síl priletelo z Ammánu a bezpečne pristálo v Budapešti.
Do Maďarska priviezol 87 ľudí, ktorí uviazli na Blízkom východe, pričom odletel v stredu ráno z vojenskej základne v Kecskeméte.
Na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó uviedol, že repatriačným letom dovezú 83 Maďarov, dvoch Rumunov, jedného Slováka a jedného kolumbijského občana.
Minister dodal, že ďalšie evakuačné lietadlo poletí pre Maďarov do Jordánska vo štvrtok. „A v piatok bude nasledovať Šarm aš-Šajch, keďže tí, ktorí uviazli v Izraeli pre úplné uzavretie vzdušného priestoru, majú možnosť opustiť krajinu po zemi buď smerom do Jordánska alebo do Egypta. Ich môžeme priviezť domov tento týždeň a potom Wizz Air zvýši počet letov do Šarm aš-Šajchu na desať týždenne, takže bude možné cestovať domov pravidelným letom aj odtiaľ,“ dodal Szijjártó.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Prvý evakuačný let z Jordánska vyslaný pre Maďarov sa bezpečne vrátil domov, napísal minister obrany a dodal, že lietadlo Airbus A319 maďarských ozbrojených síl priletelo z Ammánu a bezpečne pristálo v Budapešti.
Do Maďarska priviezol 87 ľudí, ktorí uviazli na Blízkom východe, pričom odletel v stredu ráno z vojenskej základne v Kecskeméte.
Na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó uviedol, že repatriačným letom dovezú 83 Maďarov, dvoch Rumunov, jedného Slováka a jedného kolumbijského občana.
Minister dodal, že ďalšie evakuačné lietadlo poletí pre Maďarov do Jordánska vo štvrtok. „A v piatok bude nasledovať Šarm aš-Šajch, keďže tí, ktorí uviazli v Izraeli pre úplné uzavretie vzdušného priestoru, majú možnosť opustiť krajinu po zemi buď smerom do Jordánska alebo do Egypta. Ich môžeme priviezť domov tento týždeň a potom Wizz Air zvýši počet letov do Šarm aš-Šajchu na desať týždenne, takže bude možné cestovať domov pravidelným letom aj odtiaľ,“ dodal Szijjártó.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)