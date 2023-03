V Maďarsku ratifikáciu vstupu Švédska a Fínska do NATO odsunuli

Budapešť 14. marca (TASR) - Maďarský parlament nebude hlasovať o vstupe Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie 20. marca, ako to bolo pôvodne plánované, najskôr sa tak stane až v poslednom marcovom týždni. Uviedol to v utorok server 444.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko už vyše pol roka odkladá ratifikáciu rozšírenia NATO. Premiér Viktor Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch severských krajín vyslali minulý týždeň parlamentnú delegáciu.



Podpredseda vlády Zsolt Semjén odloženie ratifikácie zdôvodnil v liste poslancom zákonodarného zboru tým, že prebiehajúce rokovania s Európskou komisiou (EK) ešte neboli ukončené.



Server 444.hu v tejto súvislosti podotýka, že rokovania s EK by v zásade nemali súvisieť so vstupom Fínska a Švédska do NATO. Premiér Orbán vlani v novembri v tejto súvislosti na Twitteri fínskej premiérke Sanne Marinovej dokonca jasne odkázal: "Maďarsko nikdy nespájalo a nikdy ani nebude spájať žiadnu inú otázku s otázkou eurofondov."



O výsledkoch rokovaní delegácie má na budúci týždeň rokovať maďarská vláda, vyhlásil 9. marca šéf úradu vlády Gergely Gulyás. "S týmito krajinami (Švédsko a Fínsko) sme tiež spojencami v inom zoskupení (Európska únia), kde sa niekedy nesprávali ako spojenci, ale ako nepriatelia," podotkol Gulyás.



Štvorčlenná parlamentná delegácia vedená podpredsedom parlamentu pre legislatívu a bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom minulý týždeň v utorok rokovala v Štokholme a následne v stredu v Helsinkách.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)