Maďarský parlament má v programe ratifikáciu vstupu Švédska do NATO

Budapešť 15. júna (TASR) - V programe plenárneho rokovania maďarského Národného zhromaždenia sa objavila ratifikácia vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. Upozornil na to vo štvrtok server atv.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Návrh zákona o vyhlásení Protokolu o vstupe Švédska do NATO čaká už len na záverečné hlasovanie, keďže rozpravy k nemu boli ukončené na jar. Vtedy sa však v parlamente hlasovalo iba o vstupe Fínska do NATO, hlasovanie o pristúpení Švédska bolo odložené.



Parlament začne mimoriadnu schôdzu v piatok 16. júna, potom má dva týždne prestávku a ratifikácia vstupu Švédska do NATO tak bude možná až v júli, píše atv.hu.



Schválenie švédskeho vstupu do NATO sa v Maďarsku odkladá už takmer rok. O parlamentné hlasovanie v tejto záležitosti 11. apríla sa pokúsili opozičné strany Maďarská socialistická strana (MSZP), Demokratická koalícia (DK) a Momentum, avšak neuspeli.



Vstup Fínska do NATO maďarský parlament ratifikoval 27. marca. Americký prezident Joe Biden 4. apríla vstup Fínska privítal a súčasne apeloval na Turecko a Maďarsko, aby "bezodkladne" pristúpili k ratifikácii vstupu Švédska.



Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács v apríli vyhlásil, že Švédsko neustále podkopáva vzájomné vzťahy a prejavuje nedostatok pozornosti a rešpektu.



Premiér Viktor Orbán 23. mája v katarskej Dauhe vyhlásil, že politické vzťahy medzi Maďarskom a Švédskom sa musia zlepšiť, až potom bude Maďarsko ochotné schváliť žiadosť tejto severskej krajiny o členstvo v NATO.



Švédsko už "gesto" urobilo, keď ako predsedajúca krajina Rady EÚ nezaradilo otázku vhodnosti maďarského predsedníctva v EÚ do programu rokovania Rady, poznamenal atv.hu.



Európsky parlament (EP) 1. júna uznesením vyjadril vážne obavy v súvislosti s vývojom v krajine vzhľadom na nadchádzajúce maďarské predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2024.



