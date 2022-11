Maďarsko ratifikuje vstup Švédska a Fínska do NATO zrejme 7. decembra

Budapešť 21. novembra (TASR) - Maďarský parlament bude hlasovať o ratifikácii vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie zrejme 7. decembra. Uviedol to v pondelok server szabadeuropa.hu, ktorý podotýka, že teoreticky by deň predtým mali ministri financií členských krajín Európskej únie hlasovať o osude eurofondov pre Maďarsko, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Správu o termíne ratifikácie rozšírenia NATO o dve škandinávske krajiny v maďarskom parlamente potvrdil člen maďarskej delegácie za opozičnú Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Tamás Harangozó na aktuálne prebiehajúcom zasadaní Parlamentného zhromaždenia NATO v Madride.



"Je dosť cynické, že (maďarská) vláda tak dlho odkladá toto veľmi dôležité hlasovanie," povedal Harangozó, ktorý naznačil, že v načasovaní ratifikácie vníma zámer kabinetu spájať ho s rozhodovaním o eurofondoch pre Maďarsko.



Server telex.hu poznamenal, že ratifikáciu vo svojej komunikácii schvaľuje aj maďarská vláda, ktorá sa však pri kritike odkladania ratifikácie odvoláva na to, že parlament má príliš veľa práce s prijímaním protikorupčných nariadení požadovaných Úniou.



Poľsko spolu so Slovenskom a Českou republikou požiadajú Maďarsko v rámci štvrtkovej schôdzky premiérov Vyšehradskej skupiny (V4) v Košiciach, aby urýchlene ratifikovalo prístupové protokoly Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Poľský premiér Mateusz Morawiecki to uviedol v nedeľu po stretnutí s fínskou premiérkou Sannou Marinovou v Helsinkách.



Fínsko a Švédsko v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ich začlenenie do NATO doposiaľ ratifikovalo 28 z 30 členských štátov. Stále tak neurobili Maďarsko a Turecko.